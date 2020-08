Milano, rissa a colpi di bottiglia in strada: in due finiscono in ospedale con tagli sulla faccia (Di lunedì 24 agosto 2020) Repertorio Violenta rissa tra egiziani a Milano nel pomeriggio di domenica, tra via Padova e via Predabissi. La zuffa è stata sedata dai carabinieri impegnati già da alcune ore in un servizio di ... Leggi su milanotoday

patriziagatto3 : RT @hele_fr: #Milano: rissa a calci, pugni e bottigliate al supermarket. Arrestati tre egiziani - Yogaolic : #Milano: rissa a calci, pugni e bottigliate al supermarket. Tre arresti - Yogaolic : #Milano Rissa in via Padova, 43enne ferito a coltellate - carloangeli : RT @hele_fr: #Milano: rissa a calci, pugni e bottigliate al supermarket. Arrestati tre egiziani - RdiMilano : RT @hele_fr: #Milano: rissa a calci, pugni e bottigliate al supermarket. Arrestati tre egiziani -