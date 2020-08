L’intervista – Giuseppina Ferriero: “In campo con De Luca per il futuro della mia terra” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Giuseppina Ferriero, 25 anni, di Sant’Antimo, è candidata alle regionali con la lista De Luca Presidente, nella circoscrizione di Napoli. Come nasce la passione per la politica? La mia passione per la politica nasce già dalla più tenera età, grazie a mio nonno. Dall’età di 16 anni inizio con l’impegno assiduo nel sociale, che mi porterà poi alla costruzione di un gruppo giovanile e alla successiva elezione come consigliere comunale dal 2017 al 2019. In questi anni ho potuto lavorare per il mio paese con impegno e dedizione, facendo ciò che amo di più, stare accanto alla gente, conoscere i loro problemi ed impegnarmi per poterli aiutare. Perché ha scelto di candidarsi alle regionali? La decisione di candidarmi alle ... Leggi su anteprima24

