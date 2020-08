Inter, se arriva Allegri porta con sé il primo rinforzo: si tratta di… un ex Juventus (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono ore di grande attesa in casa Inter per quello che potrebbe essere il clamoroso addio dopo appena una stagione da Antonio Conte. Tra le fila nerazzurre si pensa già a Massimiliano Allegri nonostante sarà complicato risolvere la questione con l'attuale mister. In ogni caso la dirigenza sta mettendo a punto delle strategie per la prossima annata che potrebbero anche essere ben differenti rispetto a quelle che ci si attendeva.Con Allegri si cambia obiettivi di mercatocaption id="attachment 926251" align="alignnone" width="655" Emre Can Borussia Dortmund (getty images)/captionCome scrive calciomercato.it che cita il Corriere dello Sport, con l’avvento del livornese in panchina, cambierebbero le strategie di mercato dell’Inter. Su tutti ci sarebbe la conferma di Skriniar in difesa ma la vera ... Leggi su itasportpress

Inter : ???? | TOOROOOOO!! ANCOORAAAAAA!!! 74' - Recupero palla di Barella e Lukaku, la sfera arriva a #Lautaro che punisce… - Gazzetta_it : #Inter, se arriva #Allegri? Al comando #Eriksen, tre moduli variabili e quello sfizio #Mandzukic... - ItaSportPress : Inter, se arriva Allegri porta con sé il primo rinforzo: si tratta di... un ex Juventus - - LCafeinter : RT @marco9894: @Jnterista_5 @Fraboys69 @Inter Tra l'altro cuadrado che una volta che arriva al chelsea lui lo fa fuori eh ma e'solo colpa d… - ALIBI_RISTO_PUB : @lazialeantifa @SafetyAndrea @MarcoValerioBav @sport @Inter @acmilan Capirai.....non arriva MAI quello giusto.... o… -