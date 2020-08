Il San Leucio del Sannio si rinforza ancora, preso un ex Sp. Pietrelcina (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Leucio del Sannio (Bn) – Prosegue la campagna di rafforzamento del San Leucio del Sannio. Il presidente Gaetano Varricchio ha regalato un altro tassello al tecnico Claudio Tranfa in vista della prossima stagione. E’ infatti ufficiale l’accordo con il centrocampista Antonio Rossi. Il giocatore classe 1991 ha vestito in passato la maglia dello Sporting Pietrelcina e adesso ha deciso di legarsi alla società che prenderà parte al campionato di Seconda Categoria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : San Leucio Isernia, il Ragioneria trasloca a San Leucio isnews Isernia, il Ragioneria trasloca a San Leucio

Saranno ospitati nei locali di Starda comunale San Leucio 105, alle spalle del Grand Hotel Europa, gli studenti dell'Istituto tecnico Ragioneria 'Fermi' di Isernia. I locali, che ospitavano l'Agenzia ...

Ultimo appuntamento per RipartiamoRosè; a Caserta viaggio nei vini rosa tra Campania e Sardegna

Giovedì 27 Agosto alle ore 20.00 terzo e ultimo appuntamento con RipartiamoRosè, evento di narrazione e degustazione enogastronomica presso la Terrazza all’aperto del ristorante Pane&Acqua Bistrot all ...

