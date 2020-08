Il Bayern “campione” anche nelle statistiche (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bayer Monaco vince anche sul campo delle statistiche. Dai dati UEFA emerge che Lewandowski è stato capocannoniere in tutte e tre le competizioni vinte dal Bayern: Campionato, Coppa di Germania e Champions League. Il Bayern ha conquistato il Triplete vincendo campionato, Coppa nazionale e Champions come nel 2012-13. Un risultato raggiunto solo da Celtic (1967), Ajax (1972), PSV Eindhoven (1988), Manchester United (1999), Barcellona (2009) , 2015) e Inter (2010). Le statistiche della partita confermano il dominio nel possesso palla dei tedeschi, che hanno comunque concluso maggiormente verso la porta con 12 tiri contro i 9 dei parigini. Sesta Coppa dei Campioni per il Bayern, così come il Liverpool vincitore nel 2019 e dietro solo a Real Madrid (13) e ... Leggi su alfredopedulla

Eurosport_IT : BAYERN CAMPIONE D'EUROPA! A Lisbona decide un gol di testa di Kingsley Coman, PSG sconfitto. Per i bavaresi è il s… - Gazzetta_it : #Bayern imbattibile, è campione d'Europa! Coman decide la finale di #ChampionsLeague, Psg k.o. tra i rimpianti… - Gazzetta_it : Come nel 2013: Bayern campione di tutto. E senza perdere una partita #PSgBayern - edEr99865 : RT @Pistogolblasta2: #Icardi ceduto per €58M: '#Inter svende un campione'. #Coman venduto per €28M: 'Al #Bayern la #ChampionsLeague, alla… - Claudio35260961 : RT @angelo_forgione: #BayernMonaco campione d'Europa con 11 vittorie e 43 gol fatti. Con la vittoria di stasera si prende anche il primo po… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern “campione”