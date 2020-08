Esclusiva: Napoli, due centrali e due esterni offensivi. No a Tagliafico. Le ultime sulle cessioni (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli non si è strappato e non si strapperà i capelli quando ha saputo che Gabriel firmerà per l’Arsenal, l’aveva messo in preventivo. Le priorità sono le cessioni di Koulibaly, Allan, Ghoulam e Milik. Koulibaly resta un promesso sposo del Manchester City, bisogna soltanto pazientare. E Allan dell’Everton, a meno che non arrivi un rilancio clamoroso da parte di un club che possa scardinare la totale preferenza che il centrocampista brasiliano ha dato a Carlo Ancelotti. Ghoulam resta in orbita Wolverhampton, mentre su Milik la situazione è bloccata, se la Juve chiudesse per Dzeko la Roma lo chiederebbe in automatico. I difensori centrali saranno due, Matvienko resta in evidenza perché può giocare anche a sinistra. E Papastathopoulos, in scadenza con l’Arsenal, ... Leggi su alfredopedulla

“Le ragioni del nostro NO al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari”, questa l’intestazione del documento firmato da 183 costituzionalisti, che l’HuffPost pubblica integralmente. Il do ...

Il centrale serbo vicino al rinnovo fino al 2025: incomprensioni con Gattuso ed offerte dalla Premier stanno inducendo a cambiare lo scenario Prestazioni in crescendo, un feeling mai così forte con l ...

