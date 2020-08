Clima: dal 1994 scomparsi circa 28mila miliardi di tonnellate di ghiaccio (Di lunedì 24 agosto 2020) circa 28mila miliardi di tonnellate di ghiaccio si sono sciolti e sono scomparsi dalla superficie della terra dal 1994. E’ quanto sostengono in uno studio ricercatori delle Università di Leeds, Edimbourg e dell’University College di Londra che, come riferisce il ‘Guardian’, hanno analizzato delle immagini satellitari dei poli, delle montagne e dei ghiacciai del pianeta per cercare di quantificare gli effetti del riscaldamento globale sui ghiacciai. Per i scienziati “l’innalzamento del livello del mare, innescato dallo scioglimento dei ghiacciai, potrebbe raggiungere un metro entro la fine del secolo“. Per Andy Shepherd, direttore del Center for Polar Observation and Modeling dell’Università di Leeds, ... Leggi su meteoweb.eu

Partiamo ovviamente dalla giornata di lunedì 24 Agosto quando il previsto ... mentre al Nord e su gran parte del Centro una i freschi venti manterranno il clima assai gradevole. In seguito, tra ...

Ora ci si mette anche la Grecia, affine per clima e stile di vita, a spingere i pensionati italiani (ma anche quelli tedeschi) a traslocare oltre confine. Facevano già gola al Portogallo, che li attir ...

