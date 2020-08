Calciomercato Lazio – Chi è Kim Min-jae? Il ‘Monster’ sud coreano che studia Van Dijk e piace a Tare (Di lunedì 24 agosto 2020) La Lazio guarda ad oriente per compleTare la propria difesa. Il direttore sportivo Igli Tare osserva con attenzione il profilo di Kim Min-jae, difensore centrale sud coreano in forza ai cinesi del Beijin Guoan. Kim Min-jae è considerato un grande talento in patria, tanto da essere paragonato a van Dijk per la prestanza fisica (è alto 1 metro e 90 centimetri) che gli è valsa il soprannome di ‘Monster’ e una discreta abilità con i piedi. Un mix che Inzaghi predilige per i propri difensori. A Kim Min-jae sembra andare stretta la Superleague cinese, tanto da aver dichiarato di essere stanco di sopperire da solo alle difficoltà difensive dei compagni e di non sapere il nome del proprio allenatore (il ... Leggi su sportfair

