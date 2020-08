Bayern Monaco, Salihamidzic: «I sogni si sono avverati» (Di martedì 25 agosto 2020) Salihamidzic ha commentato la vittoria della Champions League contro il PSG: le parole del direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha commentato su Twitter la vittoria della Champions League contro il Paris Saint-Germain. «Incredibile. I nostri sogni si sono avverati: campioni d’Europa, il secondo triplete in sette anni. Non riesco a esprimere a parole quanto sono orgoglioso dei ragazzi, dell’allenatore e di tutto lo staff. Questo trionfo è per i nostri grandi tifosi e per il nostro grande club. Continueremo così». Unbelievable. Our dreams have come true: Champions of Europe, the second treble in seven years. I can’t put ... Leggi su calcionews24

