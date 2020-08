Barcellona, l’epurazione di Koeman continua: via anche Rakitic, Vidal e Umtiti (Di lunedì 24 agosto 2020) Non solo Suarez. L’epurazione avviata dal nuovo tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, comprende anche Rakitic, Vidal e Umtiti. As scrive che questa mattina, dopo l’incontro con il CEO Oscar Grau e con il segretario tecnico del club, Ramon Planes, l’allenatore ha avviato la pratica. Prima ha comunicato a Suarez le intenzioni del club, poi, con una telefonata, ha fatto lo stesso discorso agli altri tre. “Come ha appreso l’AS, almeno altri tre giocatori sono stati contattati telefonicamente dall’allenatore olandese per informarli che non continueranno la prossima stagione nella squadra e per incoraggiarli a cercare una soluzione contrattuale con il club e trovare una nuova squadra. I giocatori esclusi da Koeman ... Leggi su ilnapolista

