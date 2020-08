Xi Jinping vuole ancora più potere (Di domenica 23 agosto 2020) E per ottenerlo ha avviato una campagna di "rettifica" che coinvolge la polizia e le autorità giudiziarie cinesi Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Jinping vuole

Il Post

Il potentissimo presidente cinese Xi Jinping ha avviato un’ampia campagna per individuare e indagare i funzionari di forze dell’ordine e magistratura sospettati di non aver svolto correttamente il lor ...Cortina d'Ampezzo fra cultura e arte è una delle mete più gettonate dagli italiani in questa estate ancora alle prese con il Covid, e stasera protagonista del Festival 'Una Montagna di Libri' sarà il ...