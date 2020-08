Traffico Roma del 23-08-2020 ore 13:30 (Di domenica 23 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto Traffico regolare sul grande raccordo anulare così come sulle consolari e sulle strade della città più intensi gli spostamenti in uscita la capitale sulla uno con delle code tra Ponzano Romano e Attigliano verso Firenze incidente invece a sud della città sulla Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma Torniamo in città sulla linea B della metropolitana ricordiamo che ancora per oggi per i lavori di rinnovo nella stazione di Eur Fermi si viaggia in bus navetta mib4 al posto dei treni tra EUR Magliana e Laurentina regolare il vizio tra EUR Magliana e Rebibbia Jonio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 23-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Una corsia rossa sulla Miranese: è la nuova pista per le biciclette

Due nuovi tratti approvati in giunta per via Altinia a Dese e via Trezzo fino alla stazione: «Arriviamo a 200 chilometri» MESTRE. Ciclabilità: altre due piste per oltre 300 mila euro approvate dalla g ...

L’estate “bollente” dei cantieri a Lodi: giungla di transenne e divieti

Una giungla di transenne e divieti. I cantieri estivi stanno facendo “boccheggiare” il traffico. Il doppio blocco in centro storico, con gli interventi ai porfidi di via XX Settembre e piazza Ospitale ...

