Rui Costa avverte la Juve: “Pirlo un grande allenatore. Ma all’inizio…” (Di domenica 23 agosto 2020) La Juventus ha scelto di cambiare pelle. Via Maurizio Sarri e spazio all'esordiente Andrea Pirlo in panchina. Una decisione sorprendente, che ha spiazzato molti addetti ai lavori, data l'assenza di esperienza del nuovo allenatore.caption id="attachment 925467" align="alignnone" width="1024" Pirlo (getty images)/captionPREDESTINATOCertamente non si può affermare che Pirlo non sia un predestinato. La strada dell'allenatore non era assolutamente impensabile per lui, almeno secondo Manuel Rui Costa.L'ex Fiorentina e Milan ha detto la sua ai microfoni di Sportmediaset: "Credo che potrà incontrare delle difficoltà a cominciare subito da lì, da una squadra come la Juve che sta vincendo sempre. Andrea si vedeva chiaramente in campo che prima o poi avrebbe fatto ... Leggi su itasportpress

