Psg-Bayern Monaco, Paire: “Come fa a non essere rigore su Coman? A cosa serve la VAR?” (Di domenica 23 agosto 2020) Non è passato inosservato il tweet del tennista francese Benoit Paire, che sul suo profilo Twitter ha commentato quanto sta accadendo nella finale di Champions League 2019/2020 tra Psg e Bayern Monaco. “Quindi non è rigore? A che cosa serve la VAR?” ha scritto Paire in merito all’intervento di Kehrer su Coman che l’arbitro Orsato non ha sanzionato. Questo tweet ha destato piuttosto scalpore anche perché il 31enne avrebbe apparentemente preso le difese del Bayern Monaco e non dei francesi del Psg. Sempre Paire, pochi minuti dopo, ha quindi fatto chiarezza: “Non ho detto che tifo per il Bayern Monaco, ho solamente posto ... Leggi su sportface

