Napoli a caccia di uno o due centrali: un vecchio pallino di Gattuso in cima alla lista (Di domenica 23 agosto 2020) Il Napoli, dopo aver concretizzato la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City, dovrà muoversi concretamente per un difensore. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Napoli a caccia di uno o due centrali: un vecchio pallino di Gattuso in cima alla lista - news24_napoli : Serie A, il borsino degli allenatori: Parma a Liverani, Genoa e Inter… - GianniGabs : -Jérémie Boga -Sergio Reguilón -Tiémoué Bakayoko -Jean-Clair Todibo Senza frasi del tipo : “Pappone caccia i sold… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Napoli, donna investita e uccisa da pirata della strada: caccia a uno scooter con due persone a bordo - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Incidente a Sant'Antimo, donna uccisa da pirata della strada: caccia allo scooter con due persone a bordo https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli caccia

Il Napoli, dopo aver concretizzato la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City, dovrà muoversi concretamente per un difensore. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, in cima alla lista c'è ...Estremisti, intellettuali, provocatori: è la carica degli outsider che puntano alla conquista di Palazzo Santa Lucia. Non ci sono soltanto Vincenzo De Luca, Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino in cor ...