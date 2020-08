Musumeci chiude ai migranti. Scontro col Viminale: è competenza statale (Di domenica 23 agosto 2020) Un governatore che non ha solo minacciato, ma ha assunto misure restrittive è il presidente della Regione Sicilia Musumeci: questa notte ha firmato un'ordinanza che prevede il trasferimento di tutti i ... Leggi su tg.la7

LegaSalvini : #SALVINI: 'SICILIA CHIUDE CENTRO MIGRANTI, BRAVO MUSUMECI' - Adnkronos : #Sicilia, #Musumeci chiude tutti gli spazi per #migranti - Agenzia_Dire : Il presidente della @Regione_Sicilia, @Musumeci_Staff, chiude ai #migranti: via da hotspot e centri di accoglienza… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: #SALVINI: 'SICILIA CHIUDE CENTRO MIGRANTI, BRAVO MUSUMECI' - notafrvaid : RT @AUniversale: Domanda molto semplice: se i migranti rappresentano appena il 3% dei contagi, perché @Musumeci_Staff chiude i porti e gli… -

Dopo le parole, Nello Musumeci è passato ai fatti e ha emanato l'ordinanza di chiusura degli hotspot in Sicilia con relativo svuotamento immediato. Una misura drastica necessaria per una regione al ...La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza esisten ...