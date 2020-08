Muore a 116 anni l’uomo più vecchio del mondo: ecco chi era (Di domenica 23 agosto 2020) Sopravvissuto a due guerre mondiali e allʼapartheid, l’ultracentenario sudafricano Fredie Blom era diventato l’uomo più vecchio del mondo. Si è spento in Sudafrica, alla veneranda età di 116 anni, Fredie Blom, l’uomo più vecchio al mondo. Un personaggio con alle spalle una storia davvero speciale e che non aveva mai preso troppo sul serio la … L'articolo Muore a 116 anni l’uomo più vecchio del mondo: ecco chi era è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

E' morto in Sudafrica, all'età di 116 anni, Fredie Blom, l’uomo più vecchio al mondo. Rimasto orfano nel 1918 a 14 anni, quando la sua famiglia fu interamente spazzata via dalla pandemia di influenza ...Muore a 116 anni l’uomo più anziano del mondo. Non era all’interno del Guinness World Record (secondo l’ente che certifica i record mondiali l’uomo più anziano vivente era il britannico Bob Weighton, ...