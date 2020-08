Milan, Ibrahimovic non parte per il ritiro (Di domenica 23 agosto 2020) Stefano Pioli tecnico del Milan domani non potrà dare il benvenuto a Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese non si aggregherà alla squadra per il raduno visto che manca ancora l'accordo per il rinnovo del contratto anche se la firma potrebbe restare vicina. Il Milan e l'attaccante sono vicini (il punto di incontro è a 6 milioni). Ma resta il nodo dei bonus. Il risultato? I tempi per l'accordo si allungano. E a fornire dettagli sulla vicenda è stato Mino Raiola. Il procuratore di Ibra, intervistato da Sky sport, ha affermato che "per celebrare un matrimonio bisogna essere in due. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Milan, attesa una risposta da #Ibrahimovic: i tempi si allungano - capuanogio : Domani #Ibrahimovic non sarà al raduno del #Milan perché manca ancora l’intesa definiva sul rinnovo di contratto.… - AntoVitiello : Domani #Ibrahimovic non sarà a Milanello per il raduno della squadra. Serve ancora un po di tempo per trovare l'int… - AguanteFutbol : RT @NicoSchira: Mino #Raiola a Sky: “Credo che domani #Ibrahimovic non sarà al ritiro del #Milan. Non è questione di soldi, ma di convinzio… - Karen__Green_ : RT @NicolaRaiano: Non so chi sia più spocchioso tra #Raiola ed #Ibrahimovic. Ma al di là di questo, per Ibra è soltanto questione di soldi… -