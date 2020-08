Lukaku: “Quello che è successo in finale mi ha fatto arrabbiare, ma l’Inter non è morta” (Di domenica 23 agosto 2020) L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui è tornato sulla sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, maturata grazie anche ad un suo autogol. Queste le parole del centravanti belga: “Prima di tutto voglio dire grazie per tutto quello che avete fatto per me e la mia famiglia. Quest’anno come squadra siamo cresciuti molto insieme ed è un onore rappresentare un club che ho amato da quando sono bambino. Sì, quello che è successo nel finale mi ha fatto incazzare, ma mi batterò… Una cosa è certa, l’Inter non è morta e questa esperienza ci renderà migliori come squadra!”. Visualizza questo post su ... Leggi su alfredopedulla

betta941 : RT @Alcesti_: Lukaku ha avuto, tra i tanti pregi, il più grande: quello di riunire tutta una tifoseria che con la storia dell’ex capitano e… - lazarismo : RT @it_inter: #Lukaku: 'Per me è un onore poter rappresentare un club che ho amato fin da quando ero piccolo. Quello che è successo in fina… - AngeloJesse1 : @RomeluLukaku9 Capita, è passato e certamente non cancella tutto quello che hai fatto. Si ricomincia e sarà più bel… - GIUSPEDU : RT @sportface2016: +++#Inter, #Lukaku 'Grazie per i vostri messaggi, quello che è successo in finale mi ha fatto inca***** ma torneremo. Vi… - Fortu23 : Dopo Atalanta-Inter a Sky dice che il mercato non centra nulla, a Dazn 2 minuti dopo “solo io so quello che ho dovu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku “Quello Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista