La strategia della tensione per mascherare i flop del governo (Di domenica 23 agosto 2020) Aumentano i tamponi, aumentano i contagi: «elementare, Watson!» avrebbe premesso il detective Sherlock Holmes per poi spiegare, con sufficienza, la soluzione dell'intricato caso. Se si incrementano gli esami per indagare la diffusione del virus è prevedibile diagnosticare maggiori infezioni in atto. L'informazione, per essere corretta, dovrebbe fornire il rapporto fra le due dimensioni (contagi/tamponi) anziché il numero assoluto dei contagi. Il virus sta diventando l'oggetto fobico da strumentalizzare per dissimulare le inefficienze del governo in merito ai ritardi accumulati nell'organizzazione dei plessi scolastici sia per quanto riguarda l'allestimento delle aule sia per il rispetto del fabbisogno organico docenti. I dati vanno comparati per illustrare il trend autentico della curva epidemica, considerando, peraltro, la ... Leggi su nicolaporro

Antonio_Tajani : ?? Senza una strategia a sostegno delle imprese rischiamo disagi sociali e forte aumento della disoccupazione. Quest… - 1atnok : RT @1atnok: 'Una strategia di comunicazione sapientemente orchestrata e mirata a creare intimidazione e ansia. Convinta che i DPCM di Conte… - enzalafrazia : Storie di Successo, storie di aziende che si sono avvalse della mia collaborazione. Tutti hanno una cosa in comune:… - maurosyl : @NicoLacetera @TNannicini Il fronte del No può usare argomenti diversi e non ha la necessità di essere compatto. A… - CristianoChesi : Fine #agosto ed iniziano i #tamponi a tappeto, pochissimi risultano #positivi e quasi tutti #asintomatici. Tranquil… -

Ultime Notizie dalla rete : strategia della La strategia della tensione per mascherare i flop del governo Nicola Porro A Ciliverghe di Mazzano le eccellenze di Villa Mazzucchelli

In una posizione strategica tra Brescia e il Garda, a Ciliverghe di Mazzano, c'è una splendida villa che, in un certo senso, racchiude l'essenza del Made in Italy. Si tratta di Villa Mazzucchelli (nel ...

Watch Dogs: Legion avrà la permadeath ma sarà completamente opzionale e slegata dalla difficoltà

Una delle feature chiavi di Watch Dogs: Legion è la possibilità di giocare nei panni di qualsiasi NPC visibile nel gioco, reclutandolo nella vostra squadra. Tuttavia, dai filmati che abbiamo visto fin ...

In una posizione strategica tra Brescia e il Garda, a Ciliverghe di Mazzano, c'è una splendida villa che, in un certo senso, racchiude l'essenza del Made in Italy. Si tratta di Villa Mazzucchelli (nel ...Una delle feature chiavi di Watch Dogs: Legion è la possibilità di giocare nei panni di qualsiasi NPC visibile nel gioco, reclutandolo nella vostra squadra. Tuttavia, dai filmati che abbiamo visto fin ...