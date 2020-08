GP di Stiria, gara interrotta: moto di Vinales in fiamme (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo il terribile incidente in Austria, anche il GP di Stiria vede sventolare la bandiera rossa: Vinales costretto a gettarsi dalla moto che prende fuoco moto GP spaventosa nelle ultime due gare del motomondiale. Dopo il terribile incidente di domenica scorsa, dove lo scontro tra Zarco e Morbidelli potevi trasformarsi in un’incredibile tragedia, anche quest’oggi nel Gran Premio di Stiria i direttori di gara sono costretti a sventolare la bandiera rossa. A dodici giri dal termine Maverick Vinales perde l’uso dei freni ed è costretto a gettarsi dalla moto in corsa. Il mezzo si schianta a bordo e pista e subito dopo prende fuoco. Fortunatamente nessun infortunio per il pilota della Yamaha. ... Leggi su bloglive

