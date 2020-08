Domodossola, precipita col parapendio in un canale: muore 17enne (Di domenica 23 agosto 2020) Una ragazza di 17 anni è morta a Domodossola dopo essere finita in un canale con il parapendio. Tragedia a Domodossola questa mattina. Una ragazza di 17 anni infatti è morta a causa di un incidente durante un lancio con il parapendio. La vittima aveva preso il brevetto tre mesi fa al termine di un corso di addestramento. Questa mattina la giovane ha deciso di fare un lancio in località Alpe Torcelli, con l’atterraggio previsto nel campo volo in zona Siberia. Le correnti di vento però hanno portato la giovane circa un chilometro più lontana del previsto, facendola finire in un canale gestito da Enel in località Villadossola. La 17enne ha provato ad aprire il paracadute di emergenza ma senza successo. L’intervento ... Leggi su bloglive

