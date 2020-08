Champions: Coman, 'serata magnifica, ma un po' mi dispiace' (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 23 AGO - "E' stata una serata magnifica, straordinaria, perché ho segnato questo gol della vittoria. Ma un po' mi dispiace, a Parigi ho ancora amici e un 'fratello', Kimpembe n.d.r.,. ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #ChampionsLeague, #Coman e i 28 milioni ben spesi. Alla #Juve resta la plusvalenza #PSGBayern - pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - Gazzetta_it : #Bayern imbattibile, è campione d'Europa! Coman decide la finale di #ChampionsLeague, Psg k.o. tra i rimpianti… - sportli26181512 : Psg-Bayern, le pagelle: Coman vispo e letale, 8. Neymar dietro la lavagna: 5: Psg-Bayern, le pagelle: Coman vispo e… - alessiadaniele8 : RT @Una_Gioia_Mai: Il PSG perde la Champions per un gol subito da Coman cresciuto nel vivaio e lasciato andare via a zero L'Inter perde l'E… -