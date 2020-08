Paris Hilton svela gli abusi subiti durante l’adolescenza: “Torture continue” (Di sabato 22 agosto 2020) La ricca ereditiera americana Paris Hilton è tornata alla ribalta della cronaca per alcune rivelazioni fatte nelle ultime ore nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista People, dove ha raccontato di alcuni inquietanti retroscena avvenuti durante la sua adolescenza. Un segreto, il suo, tenuto privato per circa un ventennio. La Hilton racconterà degli abusi che … L'articolo Paris Hilton svela gli abusi subiti durante l’adolescenza: “Torture continue” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

fioreIlino : pensando al reality show che mi guardavo da piccola che consisteva nel superare delle prove per diventare bff di paris hilton - iambadatpoems : la gente che non risponde sui gruppi merita tante di quelle sberle,cazzo ma mica sei paris hilton rispondi e fai capire che cazzo vuoi fare - Dagnele1 : RT @fiera871123456: Sí sí certo e io sono Paris Hilton e sono piena di soldi. Ma mi faccia il piacere! - fiera871123456 : Sí sí certo e io sono Paris Hilton e sono piena di soldi. Ma mi faccia il piacere! - Almola_S : @SimoDeMeuron Grazie amica ma non so cosa fare. Sono combattuta tra il mio proposito di uno stile di vita frugale e… -