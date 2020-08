Demon's Souls in un video che svela un'area aggiuntiva tagliata dal gioco. Sarà reintrodotta nel remake? (Di sabato 22 agosto 2020) Demon's Souls arriverà su PS5 con un glorioso remake a cura di Bluepoint Games, esperti di porting e remake, già responsabili della Uncharted Trilogy e di Shadow of the Colossus. Il titolo From Software non potrebbe essere in mani migliori.Nonostante l'operazione di remake adottata da Bluepoint mirerà a riprodurre contenuti e feeling del gioco originale, esistono persone che sperano di ricevere anche "qualcosina" in più. Stiamo parlando della possibilità di giocare nelle Terre del Nord (The Northen Limit), la zona segreta di Demon's Souls, rimossa dal gioco finale per motivi di tempo, ma interamente presente nel codice di gioco.Come ci ricorda il noto dataminer Lance McDonald, in ... Leggi su eurogamer

