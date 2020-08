Coronavirus, OMS: la pandemia durerà minimo due anni (Di sabato 22 agosto 2020) A otto mesi dalla sua prima comparsa in Cina, il Coronavirus continua a causare sempre più morti. La OMS è stata chiara: durerà minimo altri due anni. Passeranno minimo due anni prima che potremo dire di aver davvero sconfitto la pandemia. Lo ha detto il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ricordando che la precedente … L'articolo Coronavirus, OMS: la pandemia durerà minimo due anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: 'Meno di due anni per sconfiggere la pandemia' #coronavirus - Agenzia_Italia : Oms: 'Mascherine a partire dai 12 anni quando non c'è il distanziamento' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: dai 12 anni indossare mascherine come gli adulti #coronavirus - Stefano01980125 : RT @MarcoRizzoPC: «#Coronavirus: Mario Monti. Il mio compito nella Commissione OMS è connettere Sanità, Politica e Sociale.»Lo dicono apert… - kuzzi79 : RT @Storace: #Bechis ci aveva azzeccato su #Ricciardi... -