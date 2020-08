Conte, sembrano parole d’addio. All’Inter serve chiarezza o… Allegri (Di sabato 22 agosto 2020) Antonio Conte ha spiegato dopo la finale di Europa League la sua posizione. Ha detto e non detto, ha fatto intuire che il futuro dell’Inter potrebbe essere anche senza di lui, ha aggiunto che la priorità è la famiglia, sembrano dichiarazioni di addio. Eppure, pochi minuti prima il presidente Zhang lo aveva elogiato, dimenticando (almeno ufficialmente) le parole durissime che Conte aveva rivolto alla proprietà e che non avevano bisogno di interpretazioni. Ora il tempo della chiacchiere va messo alle spalle, all’Inter serve chiarezza anche per dare un senso ai grandissimi investimenti fatti. Conte ha un contratto da 12 milioni netti per due stagioni, totale 48 lordi, una montagna di soldi. Se non se la sentisse, per qualsiasi motivo, ... Leggi su alfredopedulla

