Calciomercato Juventus, Benzema piace: dipende dall’Inter (Di sabato 22 agosto 2020) Calciomercato Juventus, Benzema è un obiettivo che la squadra bianconera sta iniziando a considerare sempre di più ma c’è un intrigo di mercato con l’Inter. La Juventus potrebbe andare in contro a grandissimi cambiamenti per la prossima stagione. Il club torinese, infatti, potrebbe andare in contro a cessioni importanti per rientrare delle spese e finanziare … L'articolo Calciomercato Juventus, Benzema piace: dipende dall’Inter proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

