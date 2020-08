Ufficiale: Crotone, Preiti nuovo collaboratore tecnico (Di venerdì 21 agosto 2020) Con una nota Ufficiale, il Crotone ha comunicato che Antonello Preiti sarà un nuovo collaboratore dell’area tecnica. Reduce dalla esperienze con Cremonese e Partizan, Preiti è già stato dirigente in Serie A avendo lavorato, tra le altre, anche per Genoa, Parma e Udinese. Foto: sito Ufficiale Catanzaro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Crotone, Antonello Preiti è un nuovo collaboratore dell’area tecnica

Il Crotone ha annunciato che Antonello Preiti è un nuovo collaboratore dell’area tecnica. Ecco il comunicato ufficiale del club neo promosso in Serie A: «Il Football Club Crotone è lieto di comunicare ...

