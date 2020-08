Ue, Sassoli “Tagli a ricerca, sociale e formazione non ci convincono” (Di venerdì 21 agosto 2020) RIMINI (ITALPRESS) – “Abbiamo bisogno di un bilancio da qui a sette anni sia all’altezza della sfida – ha aggiunto -. Il recovery fund durerà tre anni poi che cosa succederà negli altri quattro anni? Ecco perchè alcuni tagli che sono stati proposti non ci convincono come i tagli alla ricerca, perchè noi diciamo che abbiamo bisogno di più ricerca per proteggere la vita, per aiutare le aziende a trasformarsi ed essere sempre più verde, abbiamo bisogno di risorse anche per quanto riguarda il modello sociale, il fondo sociale europeo, abbiamo capito con questa crisi quanto dobbiamo alla sanità pubblica per la protezione della vita dei nostri cittadini. Tutto questo noi lo vogliamo alimentare”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ue, Sassoli “Tagli a ricerca, sociale e formazione non ci convincono” - princigallomich : Ue, Sassoli “Tagli a ricerca, sociale e formazione non ci convincono” - Notiziedi_it : Ue, Sassoli “Tagli a ricerca, sociale e formazione non ci convincono” - princigallomich : Ue, Sassoli “Tagli a ricerca, sociale e formazione non ci convincono” - nestquotidiano : Ue, Sassoli “Tagli a ricerca, sociale e formazione non ci convincono” -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli “Tagli Recovery Plan, il popolare Weber: «Nel patto sugli aiuti c’è l’Europa delle origini. Ora investiamo sul 5G» Corriere della Sera