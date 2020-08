Ricciardi prospetta il lockdown democratico (Di venerdì 21 agosto 2020) Alla fine il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi, ospite di Agorà estate su Rai 3, lo ha ammesso: «Se salgono i contagi elezioni e apertura delle scuole a rischio». Il sospetto che molti avevano maturato sulla volontà del governo di rinviare le urne, con il pretesto dell'emergenza sanitaria mediaticamente congegnata, anche se sostanzialmente fittizia, trova nelle parole di Ricciardi ulteriori indizi di conferma. La maggioranza rossogialla è refrattaria al giudizio popolare e pur di sottrarsi alla sua espressione invia in avanscoperta i suoi tecnici di fiducia per preparare il terreno dell'inasprimento delle misure restrittive in cui rinchiudere anche l'esercizio democratico delle elezioni. Vogliono debilitare le reazioni del popolo facendo serpeggiare, in una comunicazione ... Leggi su nicolaporro

