Paolo Simoncelli: “Anche il pilota più somaro sfrutta le uscite di pista, è uno schifo” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Ma il pilota che non sbaglia mai è un cogli***? Una volta il pilota la differenza la faceva perché magari era più tecnico e riusciva a restare in pista evitando la ghiaia. Oggi anche il più somaro fa la staccata della morte e rientra in pista qualche metro più avanti. Sembra un gioco della Playstation, è uno schifo“. È questo il duro commento di Paolo Simoncelli, in collegamento con Sky Sport MotoGP, in merito alle numerose uscite di pista (sul verde) parzialmente concesse dal regolamento con i warning. “Ma che ca*** è? – si domanda Simoncelli -. Ho visto anche in MotoGP una partenza con piloti che si lanciano e guadagnano 5-6 posizioni. Ma ... Leggi su sportface

