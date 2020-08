MotoGp – Prima giornata soddisfacente per Dovizioso: “contento, ecco perchè” (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ terminata la Prima giornata di prove libere del Gp di Stiria: nel pomeriggio il più veloce è stato Pol Espargaro, seguito da Nakagami e Mir. Fuori dalla top ten Andrea Dovizioso, 15°, ma soddisfattissimo della sua giornata di lavoro. Il ducatista ha infatti segnato stamattina il tempo utile per accedere direttamente in Q2, quindi ha potuto concentrarsi sul lavoro in ottica gara nel pomeriggio, come spiegato al termine delle prove. “Sono contento del lavoro che abbiamo fatto, facendo un buon tempo stamattina siamo riusciti a dedicare il turno del pomeriggio alla gara, ci portiamo avanti col lavoro, abbiamo portato avanti le gomme tanto, per avere più feedback del weekend scorso. Si può fare qualcosina in più, gli avversari sono belli carichi, c’è ... Leggi su sportfair

