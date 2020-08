“Mi chiudo in bagno e piango”. Amedeo Grieco, il suo dolore è straziante (Di venerdì 21 agosto 2020) Amedeo Grieco lo abbiamo sempre visto sorridente e scherzoso, in compagnia del suo amico Pio. Insieme formano l’amatissimo duo Pio e Amedeo, che è riuscito a conquistare tutti grazie ad ‘Emigratis’ e alla loro partecipazione adiversi appuntamenti televisivi. Ma due mesi fa la vita di Grieco è stata stravolta da una terribile notizia, ovvero la morte di sua mamma, spentasi a 57 anni per colpa di una grave malattia. Il suo dolore è lancinante e ancora oggi è fortissimo e non va via. Dopo aver compiuto 37 anni proprio nella giornata di ieri, 20 agosto, il comico si è lasciato andare ad un messaggio struggente: “E da ieri sono 37! Ogni anno il 20 agosto traccio una linea immaginaria nel mio percorso e do un’occhiata dietro. Ma quest’anno ... Leggi su caffeinamagazine

