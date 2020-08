Il sindaco di Trapani vieta lo sbarco dei migranti e attacca il Pd: verrà processato? (Di venerdì 21 agosto 2020) Il sindaco di Trapani vieta lo sbarco dei migranti dalla nave quarantena Aurelia e attacca duramente il suo partito, il Pd. Guai in vista per il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Ha agito per il bene della sua città, dichiara, ma di fatto si è comportato esattamente come Salvini che ad ottobre verrà processato per avere bloccato gli sbarchi. E pensare che Tranchida è un sindaco Pd. Eppure, di fronte al collasso della Sicilia, il primo cittadino mette da parte il ‘partitismo’ e anzi, attacca duramente un deputato dem. Giacomo Tranchida, con un’ordinanza, ha disposto il divieto di sbarco per i 250 migranti e il personale a bordo della nave in rada davanti alla ... Leggi su chenews

MediasetTgcom24 : Nave quarantena Aurelia, il sindaco di Trapani vieta lo sbarco di 250 migranti #Trapani - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Il primo cittadino di Trapani ha confermato l'ordinanza vietando lo sbarco alla nave quarantena Aurelia. Ed è un sindaco de… - digennaro_t : RT @isabellaisola3: +++Il sindaco di Trapani vieta lo sbarco dei 250 clandestini dalla nave 40ena #Aurelia +++ 'Il governo non pensi di co… - iolanda_pitti : RT @isabellaisola3: +++Il sindaco di Trapani vieta lo sbarco dei 250 clandestini dalla nave 40ena #Aurelia +++ 'Il governo non pensi di co… - valentinacara9 : RT @ilgiornale: Il primo cittadino di Trapani ha confermato l'ordinanza vietando lo sbarco alla nave quarantena Aurelia. Ed è un sindaco de… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco di Trapani vieta