GP Stiria FP1 MotoGP: doppietta Ducati, Miller in testa (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Gp di Stiria parte all’insegna della Ducati, che piazza due moto nelle prime due posizioni nella FP1 della classe MotoGP. Jack Miller conclude il turno davanti a tutti, precedendo il vincitore del GP d’Austria Andrea Dovizioso. Terzo tempo per Miguel Oliveira, il primo dei piloti KTM, a seguire il primo dei portacolori Honda, Takaaki Nakagami. La prima Yamaha in pista è quella di Franco Morbidelli, sesto alle spalle della Suzuki di Joan Mir. Le altre M1 sono più indietro: Maverick Vinales nono, Fabio Quartararo decimo, Valentino Rossi addirittura 17esimo. La sorpresa del giorno è Iker Lecuona, ottavo con la KTM Tech 3, dietro alla factory di Brad Binder. La FP1 del GP di Stiria MotoGP si caratterizza per tempi veloci (siamo vicini ai tempi delle ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : FP1 completate in Austria Risultati, tempi e classifiche - miy226 : RT @gponedotcom: LIVE - GP di Stiria FP1: le prove in diretta minuto per minuto: La MotoGP torna al Red Bull Ring dopo la vittoria di Doviz… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGp: Stiria, Miller su Ducati svetta nella FP1 - susydigennaro : RT @napolimagazine: MotoGp: Stiria, Miller su Ducati svetta nella FP1 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGp: Stiria, Miller su Ducati svetta nella FP1 -