Foto satellitari mostrano un sottomarino cinese utilizzare una base sotterranea (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli osservatori militari hanno ricevuto un’immagine rara dopo che questa settimana sono circolate Foto che sembrano mostrare un sottomarino cinese che utilizza una base sotterranea sull’isola di Hainan sul Mar cinese Meridionale . L’immagine satellitare della società americana di imaging Planet Labs, pubblicata per la prima volta sugli account dei social media di Radio Free Asia, mostra quello che sembra essere un sottomarino d’attacco a propulsione nucleare di tipo 093 che entra in un tunnel per un attracco sotterraneo sulla base navale di Yulin. Immediatamente ha messo a confronto ciò che potrebbe essere visto in un film di spionaggio, con un utente di Twitter che ha appena pubblicato queste parole ... Leggi su databaseitalia

