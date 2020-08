D'urso in versione sexy western ed è pioggia di like (Di venerdì 21 agosto 2020) Parola d'ordine: western dance. La D'urso balla sulla paglia in campagna con tanto di camperos, cappello e abito bianco. è super sexy. Non si sa dove sia in vacanza (sicuramente in Italia), la regina di Cologno non lascia traccia delle località visitare durante le vacanze. E stupisce tutti sui social: vola con quasi 3 milioni di follower al seguito. Le sue vacanze sono social con decine di foto e Ig stories: like su like la conduttrice, punta di diamante di Mediaset, conquista ancora di più il popolo della Rete. Tra poche settimane tornerà in onda con i suoi super programmi, campioni di ascolti. Intanto, Barbarella si concede un altro po' di relax. Leggi su iltempo

S_A_M_76 : @Ire_Lica @Zakk701 @tufotufino @Angela36321094 @maddalena2471 @13mari81 @Manzo_xy @pilchat_ @BiasiMonica @LSbotta… - pilchat_ : @maddalena2471 @S_A_M_76 @13mari81 @Ire_Lica @Zakk701 @tufotufino @BiasiMonica @LSbotta @Manzo_xy @67gerryA… - jacopo_aj91 : @Claudia_CIau Nella versione della D'Urso poi - arkimiche : @AngeloBraga2 Allora sono anch’io lobotomizzata, sempre a studiare e lavorare. La D’Urso non credo di averla mai gu… - daddydalbert : @ritacels Questa era meravigliosa,ho immaginato te in versione barbara d’urso che esulti a ogni gol dello shaktar -

Ultime Notizie dalla rete : urso versione D'urso in versione sexy western ed è pioggia di like Il Tempo D'urso in versione sexy western ed è pioggia di like

Parola d’ordine: western dance. La D’Urso balla sulla paglia in campagna con tanto di camperos, cappello e abito bianco. È super sexy. Non si sa dove sia in vacanza (sicuramente in Italia), la regina ...

Barbara D'Urso versione sportiva, lei a correre ci va vestita così: tutti a bocca aperta

Corre al tramonto. Cucina a pranzo e cena. Poi un po’ di relax: le vacanze di Barbara d’Urso, la regina degli ascolti Mediaset, sono social. Foto su foto è davvero irresistibile: in costume, la condut ...

Parola d’ordine: western dance. La D’Urso balla sulla paglia in campagna con tanto di camperos, cappello e abito bianco. È super sexy. Non si sa dove sia in vacanza (sicuramente in Italia), la regina ...Corre al tramonto. Cucina a pranzo e cena. Poi un po’ di relax: le vacanze di Barbara d’Urso, la regina degli ascolti Mediaset, sono social. Foto su foto è davvero irresistibile: in costume, la condut ...