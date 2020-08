Cogliate, arrestato per furto di 4 bici a Turate: aveva l’affidamento in prova (Di venerdì 21 agosto 2020) I carabinieri della Compagnia di Cantù hanno arrestato un 29enne di Cogliate e denunciato un 27enne e un 25enne di Turate per il furto di 4 biciclette dall’interno di un box di una proprietà privata. I carabinieri della Stazione di Turate, hanno eseguito l’arresto di R.M. classe 1991 di Cogliate, che era già sottoposto all’affidamento … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Cogliate, arrestato per furto di 4 bici a Turate: aveva l’affidamento in prova proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

I carabinieri della Compagnia di Cantù hanno arrestato un 29enne di Cogliate e denunciato un 27enne e un 25enne di Turate per il furto di 4 biciclette dall’interno di un box di una proprietà privata.

