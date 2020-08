Casa Manfredi – Roma (Di sabato 22 agosto 2020) Casa Manfredi Viale Aventino, 91/93 – 00153 Roma Tel. 06/97605892 Sito Internet: Tipologia: caffetteria / pasticceria / gelateria Prezzi: lieviti 1,50€, caffè 1,10€, cappuccino 1,50€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAIn netto miglioramento questa pasticceria con bar annesso, luogo ideale per una pausa golosa o per una perfetta colazione. La pasticceria, di chiara ispirazione francese, propone mignon, monoporzioni e torte, cioccolatini, macaron e vari tipi di biscotti, mentre la mattina vengono sfornati lieviti fragranti e burrosi, come il perfetto croissant farcito con un’ottima ed aRomatica crema pasticcera, l’avvolgente pain au chocolat e il danese ricco di cioccolato che abbiamo assaggiato noi. Sul fronte del caffè interessante la selezione di miscele speciali di un ... Leggi su secoloditalia

