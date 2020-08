Calapà racconta il suo “A un passo da Provenzano” (Di venerdì 21 agosto 2020) Giampiero Calapà racconta il suo nuovo roman zo “A un passo da Provenzano”: una storia nascosta (con un identikit del ’97 del superlatitante) “Una storia nascosta”. Non c’è definizione migliore di quella del sottotitolo per la vicenda raccontata in “A un passo da Provenzano” (Utet), terzo libro di Giampiero Calapà, giornalista del “Fatto Quotidiano” ed… L'articolo Calapà racconta il suo “A un passo da Provenzano” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Calapà racconta Calapà racconta il suo “A un passo da Provenzano” Corriere Nazionale