Bonus colf e badanti 2020: cos’è e quali sono i requisiti. La guida rapida (Di venerdì 21 agosto 2020) Bonus colf e badanti 2020: cos’è e quali sono i requisiti. La guida rapida Tra le tantissime categorie di lavoratori penalizzate in questi ultimi mesi di divieti e restrizioni per motivi di ordine sanitario, ci sono anche le colf e le badanti. Si tratta infatti di lavoratori domestici, ovvero molto spesso soggetti con un lavoro precario, se non addirittura in nero e nascosto quindi agli occhi del Fisco. A seguito dell’epidemia scaturita dal coronavirus, colf, badanti e tutte le persone a vario titolo destinato ad occupazioni di ambito domestico, hanno dovuto fare i conti con lo stop dell’attività lavorativa, per ragioni ... Leggi su termometropolitico

L’autunno è ormai alle porte, e con esso arrivano nuove disposizioni fiscali e nuovi aiuti per le famiglie. La redazione di ProiezionidiBorsa ha recentemente analizzato quante tasse pagheremo da sette ...

NASPI colf badanti 2020: La normativa Naspi colf, badanti, baby sitter e in generale per i lavoratori domestici, è stata di recente modificata dall’INSP con la circolare del 27 novembre di due anni fa ...

