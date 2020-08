Azzolina non sa più che pesci pigliare e attacca i sindacati: “Stanno sabotando la scuola” (Di venerdì 21 agosto 2020) Per il 14 settembre è fissata la ripresa dell’anno scolastico. I presidi stanno scrivendo disperati al ministero per capire cosa devo fare, come comportarsi. Dei famosi banchi, nemmeno l’ombra. Dei concorsi per i docenti si son perse le tracce. Le famiglie sono preoccupate, così come gli studenti. Per non parlare del povero personale delle segreterie che sta già impazzendo. La ministra Azzolina naviga a vista, ha perso completamente il timone e non sa più cosa dire, cosa fare. Per non ammettere la sua incapacità e il suo fallimento, però, ha pensato bene di scaricare la colpa su qualcun altro. Su chi? Sui sindacati, rei, a suo avviso di “sabotare la scuola”. Ma cara ministra Azzolina, lasci stare i sindacati: basta già lei a sabotare la scuola! I ... Leggi su ilparagone

CarloCalenda : La riapertura delle scuole è complessa. Ma qui siamo al caos. Ogni giorno cambia tutto. I Presidi non sono nelle co… - fanpage : 'Non è un ministro, ma una persona con problemi'. Parole pesanti da parte di Matteo Salvini per la Ministra Azzolina - matteosalvinimi : #Salvini: Il problema di Azzolina non è il rossetto, ma che non è capace di fare il suo mestiere. 8 milioni di mamm… - Dani57841716 : RT @DxZagor: B.GIORNO A TUTTI GLI AMICI DI ??????. VOGLIO ESTERNARE LA MIA VICINANZA A TUTTI I GENITORI CHE, SI TROVERANNO TRA ALCUNI ANNI CON… - InfoMolteni : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Il problema di Azzolina non è il rossetto, ma che non è capace di fare il suo mestiere. 8 milioni di mamme e… -