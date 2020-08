Amazfit Zepp E, lo smartwatch che strizza l’occhio all’Apple Watch ma anche agli orologi classici (Di venerdì 21 agosto 2020) Si chiama Zepp E ed è il nuovo smartWatch di Amazfit, azienda che fa riferimento a Xiaomi. La particolarità di questo dispositivo è di essere disponibile in due versioni: una con quadrante rettangolare, che richiama il design dell’Apple Watch; l’altra con cassa rotonda, ideale per chi cerca un aspetto estetico più vicino ai classici orologi. Una possibilità di scelta che difficilmente viene offerta in questo particolare segmento, nel quale la società guidata da Tim Cook continua a recitare il ruolo della protagonista. Per quanto riguarda la parte tecnica, Amazfit Zepp E ha a disposizione un display da 1,28 pollici (modello rotondo) con risoluzione 416 x 416 pixel o da 1,65 pollici ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Amazfit Zepp E, lo smartwatch che strizza l’occhio all’Apple Watch ma anche agli orologi classici - Noovyis : (Amazfit Zepp E, lo smartwatch che strizza l’occhio all’Apple Watch ma anche agli orologi classici) Playhitmusic -… - SimoneGironi : Ing.Gironi Amazfit Zepp E è il nuovo smartwatch Huami - DarioConti1984 : Amazfit Zepp E è il nuovo smartwatch di Huami, disponibile in due varianti - zazoomblog : Amazfit Zepp E è il nuovo smartwatch di Huami disponibile in due varianti - #Amazfit #nuovo #smartwatch #Huami -