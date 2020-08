Ufficiale – Brescia, Diego Lopez non è più l’allenatore (Di giovedì 20 agosto 2020) Diego Lopez saluta il Brescia. Il tecnico non è più l'allenatore delle Rondinelle. Dopo la retrocessione in Serie B le parti si dicono addio. La società lombarda ha comunicato la risoluzione del contratto attraverso una nota Ufficiale.Brescia: Diego Lopez non è più l'allenatorecaption id="attachment 997215" align="alignnone" width="594" Diego Lopez (getty images)/caption"Il Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Diego López, il quale ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione. Il Club ringrazia López per la professionalità e l’impegno mostrati in questi ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Brescia Ufficiale – Brescia, Diego Lopez non è più l’allenatore ItaSportPress Coronavirus a Bergamo, i dati del 19 agosto: 13 nuovi casi. In Lombardia: + 91 positivi e 4 decessi

Sono 13 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo. Il dato emerge dal bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Nel complesso, aumentano i contagi, ma anche i guariti e i dimessi dagli ...

Sicurezza: in Stazione arriva l'ufficio mobile della Polizia

Prima sono saliti alcuni commercianti, che hanno raccontato quello che quotidianamente accade attorno ai loro negozi e che avevano già messo nei numerosi esposti inviati a Comune e Questura. Poi è sta ...

