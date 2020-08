Steve Bannon arrestato per frode (Di giovedì 20 agosto 2020) Steve Bannon è stato arrestato per frode. Secondo l’accusa depositata presso la corte federale di Manhattan, l’ex stratega di Trump, insieme a tre soci, ha truffato centinaia di migliaia di donatori della raccolta fondi per la campagna “We Build The Wall” al confine con il Messico. arrestato Steve Bannon Il procuratore di New York ha … Leggi su periodicodaily

