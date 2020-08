Roma, incendio nella notte a Ardea: a fuoco depositi di pneumatici (Di giovedì 20 agosto 2020) incendio in una azienda in zona Pomezia, Roma. I Vigili del fuoco sono al lavoro dalla mezzanotte per spegnere le fiamme. L'area rimasta coinvolta è circoscritta, al suo interno sono presenti 8 ... Leggi su leggo

repubblica : Pomezia, nella notte scoppia un violento incendio, distrutti sei capannoni . I residenti denunciano: 'Aria irrespir… - emergenzavvf : Dalle ore 13.15 squadre dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere l’#incendio in un maneggio in via del Quadr… - repubblica : Pomezia, nella notte scoppia un violento incendio, distrutti sei capannoni . I residenti denunciano: 'Aria irrespir… - PasTiziana : RT @repubblica: Pomezia, nella notte scoppia un violento incendio, distrutti sei capannoni . I residenti denunciano: 'Aria irrespirabile' [… - repubblica : Pomezia, nella notte scoppia un violento incendio, distrutti sei capannoni . I residenti denunciano: 'Aria irrespir… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendio Incendio Roma: fiamme in azienda di Pomezia, capannoni distrutti dalle fiamme [FOTO] Meteo Web Incendio in un deposito di pneumatici ad Ardea: le operazioni dei vigili del fuoco

Incendio ad Ardea, brucia un deposito di pneumatici: l'aria è irrespirabile Aria irrespirabile ad Ardea, Pomezia, Aprilia e nel quadrante circostante di Roma Sud per un vasto incendio divampato nella ...

Roma, incendio nella notte a Ardea: a fuoco depositi di pneumatici

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte, il personale dei Vigili del Fuoco prosegue le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area coinvolta. Presenti ...

Incendio ad Ardea, brucia un deposito di pneumatici: l'aria è irrespirabile Aria irrespirabile ad Ardea, Pomezia, Aprilia e nel quadrante circostante di Roma Sud per un vasto incendio divampato nella ...Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte, il personale dei Vigili del Fuoco prosegue le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area coinvolta. Presenti ...