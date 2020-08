Rinnovo Gattuso: scoglio clausole, discorsi rimandati in primavera (Di giovedì 20 agosto 2020) Rinnovo Gattuso: De Laurentiis non intende arretrare su alcune clausole messe nel contratto del tecnico azzurro. discorsi rinviati Il Rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli non si sblocca. Il tecnico azzurro sta trascorrendo alcune giornate a Capri con De Laurentiis ma passi in avanti verso il prolungamento di contratto, non ne sono stati fatti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Napoli si è irrigidito dinanzi alle tante clausole e penali che il presidente avrebbe preteso di inserire nel nuovo accordo. Condizioni che l’allenatore ha rifiutato: lui non vorrebbe vincoli aggiuntivi, vuole sentirsi libero di lavorare in serenità e di poter decidere anche il proprio futuro, senza tensioni e ansie o pesanti penali da pagare. Della ... Leggi su calcionews24

