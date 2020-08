Massimo Boldi: “I potenti ci terrorizzano. Con le mascherine ci tappano la bocca” (Di giovedì 20 agosto 2020) Un messaggio piuttosto controverso e che fa discutere quello pubblicato sui social da Massimo Boldi. Il popolare attore se l’è presa con i “potenti padroni del pianeta”, colpevoli – a suo giudizio – di “terrorizzare il mondo” e di voler tappare la bocca della gente “con mascherine da Pecos Bil”. Un post, dunque, che strizza l’occhio a tesi complottistiche sul Coronavirus. L’attore si è scagliato contro i governi e le elite che dominano l’economia mondiale. Boldi, lo ricordiamo, è reduce dal set del suo prossimo cinepanettone, Un Natale su Marte, le cui riprese sono state sospese per due casi di Covid. “Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene. I potenti padroni del pianeta ... Leggi su tpi

ARCHI_MAC : @annapisapasini non tutti, ma diversi si: Dario Fo (San Giano), Nanni Svampa (Cannobio), Massimo Boldi (Luino), Dav… - KappaLaudio : RT @marcomaioli1: La svolta millenarista di Massimo Boldi. Cipollino guidaci verso l'Apocalisse. - Silvia84149286 : RT @Dio: Sì, voi state su Twitter a fare gli intellettuali informati, intanto su Facebook ho Massimo Boldi che mi invoca. - 57Davide : RT @FabrizioDelpret: Massimo #Boldi si unisce alla schiera di “intellettuali” complottisti anti mascherina. Ora l’album dell’idiozia è fin… - MiaomiaoCh : RT @FabrizioDelpret: Massimo #Boldi contro l’uso delle mascherina. A dicembre, in tutte le rianimazioni, il suo nuovo film: “Natale allo S… -