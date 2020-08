La Spagna torna in classe a settembre, tra incognite e comunità in ordine sparso (Di giovedì 20 agosto 2020) Ieri il ministero della sanità spagnolo ha comunicato circa 7.000 nuovi casi, di cui 3.300 relativi alle ultime 24 ore, concentrati soprattutto a Madrid e Barcellona, che da sole contabilizzano la metà dei positivi totali; 131 sono i morti nell’ultima settimana. Mentre la curva dei casi continua inesorabilmente ad aumentare, sulla Spagna come sull’Italia e su gran parte dei paesi europei aleggia uno spettro: quello del ritorno a scuola. Otto milioni di studenti e 700mila alunni, e le loro famiglie, … Continua L'articolo La Spagna torna in classe a settembre, tra incognite e comunità in ordine sparso proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ieri il ministero della sanità spagnolo ha comunicato circa 7.000 nuovi casi, di cui 3.300 relativi alle ultime 24 ore, concentrati soprattutto a Madrid e Barcellona, che da sole contabilizzano la met ...

Primi 60 tamponi dei turisti rientrati dai 4 Paesi a rischio: sono tutti negativi

I mantovani che hanno richiesto il test finora sono 770. Obbligatorio per chi torna da Croazia, Spagna, Grecia e Malta MANTOVA. Sono già 770 i turisti mantovani che si sono autodenunciati sul sito del ...

